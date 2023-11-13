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Ибряимов Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 25.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Ибряимов Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1824

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Ибряимов Мирон Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ибряимов Андрей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 25.03.1832

Жена: Ибряимова Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
01.02.1834

Сын: Ибряимов Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1837

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1842

Сын: Ибряимов Пётр Никитич

Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Ибряимов Василий Никитич

Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Ибряимов Алексей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.01.1875
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