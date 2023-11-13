Ибряимов Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 25.01.1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Ибряимов Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1824
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 25.03.1832
Рождение ребёнка
01.02.1834
Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
27.03.1837
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1842
Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Ибряимова Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.01.1875