Ибряимов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибряимов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Ибряимов Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ибряимов Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Прасковья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1841
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