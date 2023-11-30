Карев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Карев Петр Абрамович
Мать: Карева Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Карев Иван Иванович
Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Карев Илья Иванович
Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карева Агрофена Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно