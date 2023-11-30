Карев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарев Иван Петрович

Карев Иван Петрович

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Карев Петр Абрамович

Мать: Карева Аксинья Федотова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Карев Иван Иванович

Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Карев Илья Иванович

Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Карева Агрофена Ефимова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Агрофена Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close