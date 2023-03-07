Щиновъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щиновъ Никита

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Щиновъ Кирила

Мать: Щинова Катерина Афонасьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Щиновъ Савелий

Мать ребёнка: Щинова Ульяна

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Щиновъ Денисъ

Мать ребёнка: Щинова Ульяна

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Щинова Ульяна

Дурасовка
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Щинова Ульяна

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щинова Ульяна

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