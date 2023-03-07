Щиновъ Никита
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Щиновъ Кирила
Рождение ребёнка
1788
Сын: Щиновъ Савелий
Мать ребёнка: Щинова Ульяна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Щиновъ Денисъ
Мать ребёнка: Щинова Ульяна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Щинова Ульяна
Дурасовка
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Щинова Ульяна
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щинова Ульяна