Скворцова (Завьялова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Завьялова) Анна Ивановна

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Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

03.11.1926

Дата смерти

11.09.1995

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1926

Отец: Завьялов Иван Осипович

Мать: Завьялова Елизавета Яковлевна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Вениамин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Вениамин Васильевич

Смерть
11.09.1995
Москва, город федерального значения Москва