Скворцова (Завьялова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.11.1926
Дата смерти11.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1926
Рождение ребёнка
10.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Вениамин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1995
Москва, город федерального значения Москва