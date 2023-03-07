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Иван Иосифов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.09.1797

Жена: Пелагия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1798

Дочь: Устина Иванова

Мать ребёнка: Пелагия Григорьева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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