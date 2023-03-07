Иван Иосифов
Место рождения
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1797
Жена: Пелагия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1798
Дочь: Устина Иванова
Мать ребёнка: Пелагия Григорьева
Смерть
Неизвестно