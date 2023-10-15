Турбенева (Овчинникова) Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1899
Рождение ребёнка
10.05.1900
Сын: Турбенев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов
Рождение ребёнка
04.10.1901
Дочь: Турбенева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов
Рождение ребёнка
24.12.1902
Сын: Турбенев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Турбенева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов
Рождение ребёнка
05.07.1907
Сын: Турбенев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов
Рождение ребёнка
10.05.1909
Сын: Турбенев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов
Смерть
Неизвестно