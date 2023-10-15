Турбенева (Овчинникова) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбенева (Овчинникова) Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1899

Муж: Турбенев Николай Евфимов

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1900

Сын: Турбенев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1901

Дочь: Турбенева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Турбенев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов

Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Турбенева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Турбенев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов

Рождение ребёнка
10.05.1909

Сын: Турбенев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Турбенев Николай Евфимов

Марфино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно
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