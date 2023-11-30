Шацких Иван Макаров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шацких Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1870
Сын: Шацких Илья Иванов
Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова
Рождение ребёнка
30.07.1871
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова
Рождение ребёнка
15.09.1873
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова
Рождение ребёнка
01.02.1875
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова
Рождение ребёнка
01.10.1876
Дочь: Устиния Иванова
Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова
Рождение ребёнка
07.07.1878
Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно