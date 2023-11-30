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Шацких Иван Макаров

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шацких Макар

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1870

Сын: Шацких Илья Иванов

Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1871

Дочь: Соломония Иванова

Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.09.1873

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1875

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1876

Дочь: Устиния Иванова

Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1878

Сын: Шацких Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Шацких Екатерина Артемова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацких Екатерина Артемова

Смерть
Неизвестно
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