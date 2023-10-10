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Шацких Прокопий Иванов

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1878

Отец: Шацких Иван Макаров

Мать: Шацких Екатерина Артемова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.05.1909

Дочь: Елена Прокофьева

Мать ребёнка: Шацких Евгения Стефанова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Архипова Мария Прокофьева

Мать ребёнка: Шацких Евгения Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацких Степан Прокофьев

Мать ребёнка: Шацких Евгения Стефанова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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