Шацких Прокопий Иванов
Место рождения
Дата рождения07.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1878
Отец: Шацких Иван Макаров
Рождение ребёнка
14.05.1909
Дочь: Елена Прокофьева
Мать ребёнка: Шацких Евгения Стефанова
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Архипова Мария Прокофьева
Мать ребёнка: Шацких Евгения Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шацких Евгения Стефанова
Смерть
Неизвестно