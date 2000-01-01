Гущина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лягошина Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
До 1817
Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наумичева Февронья Семёновна
Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Зайцева Авдотья Семёновна
Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Иван Семёнович
Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно