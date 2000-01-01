Гущина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущина ?

Гущина ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Лягошина Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Гущин Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гущин Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наумичева Февронья Семёновна

Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Зайцева Авдотья Семёновна

Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close