Зайцева (Гущина) Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Гущина) Авдотья Семёновна

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Место рождения

Выползово, 443543, Россия

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Мать: Гущина ?

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1850

Дочь: Парамонова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1856

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1858

Дочь: Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1861

Сын: Зайцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1863

Сын: Зайцев Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
21.08.1865

Сын: Зайцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
30.06.1868

Сын: Зайцев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович

Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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