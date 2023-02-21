Зайцева (Гущина) Авдотья Семёновна
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1831
Отец: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Мать: Гущина ?
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1850
Дочь: Парамонова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1856
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1858
Дочь: Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Зайцев Илья Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1863
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
21.08.1865
Сын: Зайцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
30.06.1868
Отец ребёнка: Зайцев Иван Максимович
Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно