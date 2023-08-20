Гомонов Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГомонов Алексей Викторович

Гомонов Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1972

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виктория Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виктория Витальевна

г. Краснодар
Смерть
2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close