Гомонов Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1972
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виктория Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виктория Витальевна
г. Краснодар
Смерть
2005