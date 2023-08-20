(Головань) Виктория Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головань) Виктория Витальевна

Место рождения

Отрадненского района

Дата рождения

13.08.1974

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1974

Отец: Головань Виталий Васильевич

Мать: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Отрадненского района
Рождение ребёнка
19.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомонов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
22.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
21.07.2017

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомонов Алексей Викторович

г. Краснодар
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