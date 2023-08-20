(Головань) Виктория Витальевна
Место рожденияОтрадненского района
Дата рождения13.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1974
Отрадненского района
Рождение ребёнка
19.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гомонов Алексей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
г. Краснодар