Байрамов Курбангали Байрамгалиевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1892
Дата смерти06.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1892
Отец: Мухаметгалиев Байрамгали
Мать: Фарухджихан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Курбанов Ульфат Курбангалиевич
Мать ребёнка: Минибаева Фатима Исмагиловна
Чияликулево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.04.1943