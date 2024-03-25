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Байрамов Курбангали Байрамгалиевич

Место рождения

Верхние Карьявды, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.06.1892

Дата смерти

06.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1892

Отец: Мухаметгалиев Байрамгали

Мать: Фарухджихан

Верхние Карьявды, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минибаева Фатима Исмагиловна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Курбанов Ульфат Курбангалиевич

Мать ребёнка: Минибаева Фатима Исмагиловна

Чияликулево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.04.1943

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