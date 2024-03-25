Минибаева Фатима Исмагиловна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Курбанов Ульфат Курбангалиевич
Отец ребёнка: Байрамов Курбангали Байрамгалиевич
Чияликулево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1993