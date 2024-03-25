Минибаева Фатима Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинибаева Фатима Исмагиловна

Минибаева Фатима Исмагиловна

Место рождения

Кутуева, Каръявдинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутуева, Каръявдинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамов Курбангали Байрамгалиевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Курбанов Ульфат Курбангалиевич

Отец ребёнка: Байрамов Курбангали Байрамгалиевич

Чияликулево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.