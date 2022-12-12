Рыжонков Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжонков Павел Семенович

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Место рождения

Храброво, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

04.07.1937

Дата смерти

02.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Храброво, Дмитровский, Московская область
Смерть
02.09.1991
Москва, город федерального значения Москва
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