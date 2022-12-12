Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Рыжонков Павел Семенович
Рыжонков Павел Семенович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Храброво
, Дмитровский, Московская область
Дата рождения
04.07.1937
Дата смерти
02.09.1991
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Храброво
, Дмитровский, Московская область
Смерть
02.09.1991
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия