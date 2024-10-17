Мартин Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1817
Жена: Дария Александрова
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1830
Дочь: Мария Мартинова
Мать ребёнка: Дария Александрова
Смерть
Неизвестно