Мартин Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартин Михайлов

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.11.1817

Жена: Дария Александрова

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1830

Дочь: Мария Мартинова

Мать ребёнка: Дария Александрова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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