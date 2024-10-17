Дария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Александр Егоров
Мать: Акилина Лазарева
Бракосочетание
02.11.1817
Муж: Мартин Михайлов
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1830
Дочь: Мария Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Михайлов
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно