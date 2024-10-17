Дария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Александр Егоров

Мать: Акилина Лазарева

Бракосочетание
02.11.1817

Муж: Мартин Михайлов

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1830

Дочь: Мария Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Михайлов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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