Терещенко (Голубева) Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Голубева) Алевтина Ивановна

Место рождения

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Иван Савельевич

Мать: Голубева Мария Ивановна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.12.1970

Дочь: Ландышева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Терещенко Иван Захарович

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Терещенко Иван Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Иван Захарович

Место жительства
Неизвестно
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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