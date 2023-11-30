Терещенко (Голубева) Алевтина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Иван Савельевич
Мать: Голубева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1970
Дочь: Ландышева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Терещенко Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Терещенко Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно