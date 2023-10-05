Голубева (Поленова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Голубев Иван Савельевич
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно