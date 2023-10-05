Голубева (Поленова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Поленова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Голубев Иван Савельевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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