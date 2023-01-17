Лебедева (Панина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Панина) Анна Ивановна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Панин Иван

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
16.07.1888

Муж: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1890

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лебедев Василий

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1898

Сын: Лебедев Александр

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1900

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Сын: Лебедев Иоанн

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Буробина Антонина

Отец ребёнка: Лебедев Константин

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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