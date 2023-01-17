Лебедева (Панина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: Панин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1888
Муж: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
04.11.1890
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лебедев Василий
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
18.02.1898
Сын: Лебедев Александр
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
12.10.1900
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
27.03.1902
Сын: Лебедев Иоанн
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
14.05.1904
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
Около ?.02.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Буробина Антонина
Отец ребёнка: Лебедев Константин
Смерть
Неизвестно