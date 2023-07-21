Савенков Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенков Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
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Рождение
1827

Отец: Савенков Ераст

Мать: Афимья

Смерть
Неизвестно