Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфимья

Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Савенков Ераст

Рождение ребёнка
1827

Сын: Савенков Кондратий

Отец ребёнка: Савенков Ераст

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Савенков Ераст

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Ераст

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close