Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Савенков Ераст
Рождение ребёнка
1827
Сын: Савенков Кондратий
Отец ребёнка: Савенков Ераст
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Савенков Ераст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савенков Ераст
Смерть
Неизвестно