Оболенская (Дадиани) Саломея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенская (Дадиани) Саломея Николаевна

Оболенская (Дадиани) Саломея Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1897

Муж: Оболенский Александр Николаевич

Супруг(-а): Саломия Николаевна кн. Оболенская (кн. Дадиани)
Рождение ребёнка
14.01.1898

Дочь: Балашова Нина Александровна

Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.01.1900

Сын: Оболенский Николай Александрович

Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Болотова Саломея Александровна

Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Оболенский Александр Александрович

Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич

г. Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Дети: Нина, Николай, Саломея, Александр
Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close