Оболенская (Дадиани) Саломея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Супруг(-а): Саломия Николаевна кн. Оболенская (кн. Дадиани)
Рождение ребёнка
14.01.1898
Дочь: Балашова Нина Александровна
Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич
г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.01.1900
Сын: Оболенский Николай Александрович
Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич
г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Болотова Саломея Александровна
Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1905
Сын: Оболенский Александр Александрович
Отец ребёнка: Оболенский Александр Николаевич
г. Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Дети: Нина, Николай, Саломея, Александр
Смерть
1961