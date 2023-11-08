Оболенский Александр Александрович
Место рожденияг. Санкт-Петербург
Дата рождения30.03.1905
Дата смерти20.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905
г. Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.08.1924
Paris, France
Рождение ребёнка
25.07.1925
Сын: Оболенский Валериан Александрович
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Валериановна
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
Смерть
20.07.1988
г. Сантьяго, Чили