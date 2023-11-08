Оболенский Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенский Александр Александрович

Место рождения

г. Санкт-Петербург

Дата рождения

30.03.1905

Дата смерти

20.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905

Отец: Оболенский Александр Николаевич

Мать: Оболенская Саломея Николаевна

г. Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.08.1924

Жена: Оболенская Ольга Валериановна

Paris, France
Рождение ребёнка
25.07.1925

Сын: Оболенский Валериан Александрович

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Валериановна

Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
Смерть
20.07.1988
г. Сантьяго, Чили
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