Милорадович Лев Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1808
Дата смерти08.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1808
Место жительства
Около 1852
Действительный статский советник, попечитель Полтавской гимназии, имение в с. Николаевка Городнянского уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
30.04.1855
Сын: Милорадович Григорий Львович
Мать ребёнка: Милорадович Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Милорадович Александра Львовна
Мать ребёнка: Милорадович Елизавета Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1879
Погребён в полтавском Крестовоздвиженском монастыре.