Милорадович Лев Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович Лев Григорьевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

25.10.1808

Дата смерти

08.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1808

Отец: Милорадович Григорий Петрович

Мать: Милорадович Александра Павловна

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Около 1852
Полтава, Полтавська область
Действительный статский советник, попечитель Полтавской гимназии, имение в с. Николаевка Городнянского уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
1854

Жена: Милорадович Елизавета Ивановна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.04.1855

Сын: Милорадович Григорий Львович

Мать ребёнка: Милорадович Елизавета Ивановна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Милорадович Александра Львовна

Мать ребёнка: Милорадович Елизавета Ивановна

Полтава, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Смерть
08.02.1879
Полтава, Полтавська область
Погребён в полтавском Крестовоздвиженском монастыре.
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