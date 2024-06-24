Коркин Анкудин Лаврентеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Коркин Лаврентий Константинович
Мать: Коркина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коркина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коркина Федосья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Коркин Михаил Акиндинович
Мать ребёнка: Коркина Федосья
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Коркина Федосья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Коркин Семион Акиндинович
Мать ребёнка: Коркина Федосья
Смерть
Неизвестно