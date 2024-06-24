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Коркин Анкудин Лаврентеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Коркин Лаврентий Константинович

Мать: Коркина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Ефрем Акиндинович

Мать ребёнка: Коркина Федосья

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Федосья

Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Коркин Михаил Акиндинович

Мать ребёнка: Коркина Федосья

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Коркин Сидор Акиндинович

Мать ребёнка: Коркина Федосья

Рождение ребёнка
1798

Сын: Коркин Семион Акиндинович

Мать ребёнка: Коркина Федосья

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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