Спасская (Архангельская) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1882
Дата смерти18.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1882
Рождение ребёнка
22.02.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.1957
Красное Сумароково, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область