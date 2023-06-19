Спасская (Архангельская) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Архангельская) Александра Алексеевна

Место рождения

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

19.04.1882

Дата смерти

18.02.1957

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1882

Отец: Архангельский Алексей Георгиевич

Мать: Архангельская Анна Сергеевна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Прискоково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.04.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Прискоково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.06.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.1957
Красное Сумароково, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область