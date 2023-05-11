Раевская (Сангаджиев) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевская (Сангаджиев) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963

Отец: Сангаджиев Сергей

Мать: Сангаджиева Евдокия

Рождение ребёнка
06.12.1984

Дочь: Казалиева Динара

Отец ребёнка: Натыров Вадим

Рождение ребёнка
28.04.1986

Дочь: Петрова Тамара

Отец ребёнка: Натыров Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раевский Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Натыров Вадим