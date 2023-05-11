Раевская (Сангаджиев) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963
Отец: Сангаджиев Сергей
Мать: Сангаджиева Евдокия
Рождение ребёнка
06.12.1984
Дочь: Казалиева Динара
Отец ребёнка: Натыров Вадим
Рождение ребёнка
28.04.1986
Дочь: Петрова Тамара
Отец ребёнка: Натыров Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раевский Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Натыров Вадим