Сангаджиева (Эрднеева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сангаджиева (Эрднеева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1931

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931

Отец: Эрднеев Очай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.02.1958

Сын: Сангаджиев Борис

Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей

Рождение ребёнка
22.02.1963

Дочь: Раевская Надежда

Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей

Рождение ребёнка
12.07.1968

Дочь: Шамадыкова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангаджиев Владимир

Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сангаджиев Сергей

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