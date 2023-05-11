Сангаджиева (Эрднеева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931
Отец: Эрднеев Очай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.02.1958
Сын: Сангаджиев Борис
Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей
Рождение ребёнка
22.02.1963
Дочь: Раевская Надежда
Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей
Рождение ребёнка
12.07.1968
Дочь: Шамадыкова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангаджиев Владимир
Отец ребёнка: Сангаджиев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сангаджиев Сергей