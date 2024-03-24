Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ивановна

Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кривов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кривов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кривов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Кривов Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривов Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close