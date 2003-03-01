Кривов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1934

Дата смерти

?.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1934

Отец: Кривов Александр Феофанович

Мать: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
?.03.2003
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