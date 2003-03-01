Кривов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1934
Дата смерти?.03.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
?.03.2003