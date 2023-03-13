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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вороновъ Алексей
Отец ребёнка: Вороновъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Садовникова Анна
Отец ребёнка: Вороновъ Абрамъ
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Абрамъ