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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вороновъ Алексей

Отец ребёнка: Вороновъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Садовникова Анна

Отец ребёнка: Вороновъ Абрамъ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Абрамъ

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