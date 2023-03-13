Вороновъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороновъ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Вороновъ Абрамъ

Мать: ?

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ситникова Христина

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Вороновъ Иевъ

Мать ребёнка: Воронова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Вороновъ Федоръ

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Воронова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Акулина