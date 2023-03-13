Вороновъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Вороновъ Абрамъ
Мать: ?
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ситникова Христина
Мать ребёнка: Воронова Пелагея
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вороновъ Иевъ
Мать ребёнка: Воронова Акулина
Рождение ребёнка
1771
Сын: Вороновъ Федоръ
Мать ребёнка: Воронова Пелагея
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Воронова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Акулина