Смердов Артемий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смердов Артемий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

18.04.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Смердов Павел Артемьевич

Мать ребёнка: Смердова Стефанида Кирилловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Смердов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Смердова Стефанида Кирилловна

Бракосочетание
19.01.1890 ст.

Жена: Смердова Марфа Кодратовна

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.07.1891 ст.

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Смердова Марфа Кодратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смердов Яков Артемьевич

Мать ребёнка: Смердова Стефанида Кирилловна

Похороны
20.04.1897
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.04.1897 ст.