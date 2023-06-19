Смердов Артемий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти18.04.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Смердова Стефанида Кирилловна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Смердова Стефанида Кирилловна
Бракосочетание
19.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1891 ст.
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Смердова Марфа Кодратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смердова Стефанида Кирилловна
Похороны
20.04.1897
Смерть
18.04.1897 ст.