Смердова Стефанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмердова Стефанида Кирилловна

Смердова Стефанида Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

18.06.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Смердов Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Смердов Артемий Романович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Смердов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Смердов Артемий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смердов Яков Артемьевич

Отец ребёнка: Смердов Артемий Романович

Смерть
18.06.1889 ст.
Похороны
20.06.1889 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика