Смердова Стефанида Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти18.06.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Смердов Артемий Романович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Смердов Артемий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смердов Артемий Романович
Смерть
18.06.1889 ст.
Похороны
20.06.1889 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика