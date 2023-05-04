Черных Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Мелания Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1905

Дочь: Куроптева Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Черных Федор Назарович

Село Залари, Заларинского р-на Иркутской обл.
Смерть
Неизвестно
Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область