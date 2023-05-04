Черных Мелания Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: Куроптева Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Черных Федор Назарович
Село Залари, Заларинского р-на Иркутской обл.
Смерть
Неизвестно
Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область