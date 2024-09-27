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Ермолай Артамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Артамон Андреевич

Мать: Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Ларионовна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Егор Ермолаевич

Мать ребёнка: Анисья Ларионовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Трофим Ермолаевич

Мать ребёнка: Анисья Ларионовна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ульяна Ермолаевна

Мать ребёнка: Анисья Ларионовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Алксей Ермолаевич

Мать ребёнка: Анисья Ларионовна

Смерть
Неизвестно

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