Ермолай Артамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Артамон Андреевич
Мать: Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Ларионовна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Егор Ермолаевич
Мать ребёнка: Анисья Ларионовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Трофим Ермолаевич
Мать ребёнка: Анисья Ларионовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ульяна Ермолаевна
Мать ребёнка: Анисья Ларионовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Алксей Ермолаевич
Мать ребёнка: Анисья Ларионовна
Смерть
Неизвестно