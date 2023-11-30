Клейнос Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейнос Игнат

Место рождения

Карыльское, Чернігівська область

Дата рождения

До 1726

Дата смерти

После 1726

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1726

Отец: Клейнос ?

Мать: ?

Карыльское, Чернігівська область
Смерть
После 1726
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