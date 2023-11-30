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Клейнос Игнат
Клейнос Игнат
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Древо
Место рождения
Карыльское
, Чернігівська область
Дата рождения
До 1726
Дата смерти
После 1726
Пол
Мужской
Отец
Клейнос ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1726
Отец:
Клейнос ?
Мать:
?
Карыльское
, Чернігівська область
Смерть
После 1726
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