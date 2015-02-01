Абаева (Рывкина) Елена Мироновна
Место рождения
Дата рождения30.01.1941
Дата смерти01.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1941
Рождение ребёнка
09.10.1961
Дочь: Воеводина Наталья
Отец ребёнка: Абаев Борис Газизович
Украина г. Тернополь
Рождение ребёнка
09.07.1965
Отец ребёнка: Абаев Борис Газизович
Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
03.10.1970
Отец ребёнка: Абаев Борис Газизович
Украина г. Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.2015
Россия г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
04.02.2015
Домодедовской кладбище, Московская область