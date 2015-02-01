Абаева (Рывкина) Елена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева (Рывкина) Елена Мироновна

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

30.01.1941

Дата смерти

01.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1941

Отец: Рывкин Мирон Абрамович

Мать: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.10.1961

Дочь: Воеводина Наталья

Отец ребёнка: Абаев Борис Газизович

Украина г. Тернополь
Рождение ребёнка
09.07.1965

Сын: Абаев Павел Борисович

Отец ребёнка: Абаев Борис Газизович

Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
03.10.1970

Сын: Абаев Геннадий Борисович

Отец ребёнка: Абаев Борис Газизович

Украина г. Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаев Борис Газизович

Смерть
01.02.2015
Россия г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
04.02.2015
Домодедовской кладбище, Московская область
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