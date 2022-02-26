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Абаев Геннадий Борисович

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Место рождения

Украина г. Тернополь

Дата рождения

03.10.1970

Дата смерти

26.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1970

Отец: Абаев Борис Газизович

Мать: Абаева Елена Мироновна

Украина г. Тернополь
Рождение ребёнка
09.06.1992

Сын: Абаев Борис Геннадьевич

Мать ребёнка: Абаева Ольга Станиславовна

Украина г. Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаева Ольга Станиславовна

Смерть
26.02.2022
Украина г. Тернополь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь. новое кладбище
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