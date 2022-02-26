Абаев Геннадий Борисович
Место рожденияУкраина г. Тернополь
Дата рождения03.10.1970
Дата смерти26.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1970
Отец: Абаев Борис Газизович
Мать: Абаева Елена Мироновна
Украина г. Тернополь
Рождение ребёнка
09.06.1992
Мать ребёнка: Абаева Ольга Станиславовна
Украина г. Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2022
Украина г. Тернополь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь. новое кладбище