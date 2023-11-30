(Клюкина-Маркушина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Клюкина-Маркушина) Наталья Васильевна

(Клюкина-Маркушина) Наталья Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.08.1898

Дата смерти

14.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1898

Отец: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович

Мать: Маркушина (бывшая Захарова (ленишова??? Тож)) Евдокия Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.08.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Пётр Ильич Климушкин, Елена Алексеевна Климушкина (Клюкина)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.10.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: слабость рождения
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close