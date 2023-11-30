(Клюкина-Маркушина) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1898
Дата смерти14.10.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1898
Отец: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович
Мать: Маркушина (бывшая Захарова (ленишова??? Тож)) Евдокия Андреевна
Крещение
11.08.1898
Восприемники: Пётр Ильич Климушкин, Елена Алексеевна Климушкина (Клюкина)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1899
Причина смерти: слабость рождения