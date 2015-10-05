Чукина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1928

Дата смерти

05.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1953

Сын: Чукин Владимир

Отец ребёнка: Чукин Александр

Рождение ребёнка
27.11.1962

Сын: Чукин Виктор

Отец ребёнка: Чукин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукин Александр

Смерть
05.10.2015
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