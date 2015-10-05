Чукина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1928
Дата смерти05.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1953
Сын: Чукин Владимир
Отец ребёнка: Чукин Александр
Рождение ребёнка
27.11.1962
Сын: Чукин Виктор
Отец ребёнка: Чукин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чукин Александр
Смерть
05.10.2015