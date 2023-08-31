Чукин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962
Отец: Чукин Александр
Мать: Чукина Валентина
Рождение ребёнка
27.04.1986
Сын: Чукин Геннадий
Мать ребёнка: Костюченко Галина
Рождение ребёнка
15.01.1988
Дочь: Кочиева Елена
Мать ребёнка: Костюченко Галина
Рождение ребёнка
31.07.2003
Дочь: Чукина Татьяна
Мать ребёнка: Чукина Елена
Развод
Неизвестно
Жена: Костюченко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукина Елена