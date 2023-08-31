Чукин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧукин Виктор

Чукин Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962

Отец: Чукин Александр

Мать: Чукина Валентина

Рождение ребёнка
27.04.1986

Сын: Чукин Геннадий

Мать ребёнка: Костюченко Галина

Рождение ребёнка
15.01.1988

Дочь: Кочиева Елена

Мать ребёнка: Костюченко Галина

Рождение ребёнка
31.07.2003

Дочь: Чукина Татьяна

Мать ребёнка: Чукина Елена

Развод
Неизвестно

Жена: Костюченко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукина Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close