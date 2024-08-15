Неволина Ольга Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Сын: Неволин Иван (ИоаннЯковлевич)
Отец ребёнка: Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.
Отец ребёнка: Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич
АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 13 №18м
Смерть
Неизвестно