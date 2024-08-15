Неволина Ольга Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неволина Ольга Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Сын: Неволин Иван (ИоаннЯковлевич)

Отец ребёнка: Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Сын: Неволин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 13 №18м
Смерть
Неизвестно

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