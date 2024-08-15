Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1875 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Сын: Неволин Иван (ИоаннЯковлевич)
Мать ребёнка: Неволина Ольга Самуиловна
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.
Мать ребёнка: Неволина Ольга Самуиловна
АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 13 №18м
Смерть
Неизвестно