Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неволин Яков (Иаков) Игнатьевич

Место рождения

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1875 ст.

Отец: Неволин Игнат (Игнатий) Сафонович

Мать: Неволина (Мошова) Евдокия Яковлевна

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неволина Ольга Самуиловна

Крещение
17.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Сын: Неволин Иван (ИоаннЯковлевич)

Мать ребёнка: Неволина Ольга Самуиловна

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Сын: Неволин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Неволина Ольга Самуиловна

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 13 №18м
Смерть
Неизвестно

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