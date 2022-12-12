Слесаренко Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесаренко Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1958

Отец: Макух Михаил

Мать: Макух Надежда

Рождение ребёнка
23.03.1980

Сын: Слесаренко Николай Викторович

Отец ребёнка: Слесаренко Виктор Инокеньевич

Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1983

Сын: Слесаренко Евгений Викторович

Отец ребёнка: Слесаренко Виктор Инокеньевич

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