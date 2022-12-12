Слесаренко Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1958
Отец: Макух Михаил
Мать: Макух Надежда
Рождение ребёнка
23.03.1980
Сын: Слесаренко Николай Викторович
Отец ребёнка: Слесаренко Виктор Инокеньевич
Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1983
Сын: Слесаренко Евгений Викторович
Отец ребёнка: Слесаренко Виктор Инокеньевич