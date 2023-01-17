Слесаренко Виктор Инокеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1958
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1980
Сын: Слесаренко Николай Викторович
Мать ребёнка: Слесаренко Елена Михайловна
Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1983
Сын: Слесаренко Евгений Викторович
Мать ребёнка: Слесаренко Елена Михайловна
Смерть
2008