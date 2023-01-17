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Слесаренко Виктор Инокеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1958

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1980

Сын: Слесаренко Николай Викторович

Мать ребёнка: Слесаренко Елена Михайловна

Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1983

Сын: Слесаренко Евгений Викторович

Мать ребёнка: Слесаренко Елена Михайловна

Смерть
2008
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