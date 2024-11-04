Мезрин Сергей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1912
Дата смерти12.04.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912
Отец: Мезрин Леонтий Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Мезрина) Альбина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Мезрина) Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Родился в 1912 г. Проживал: д. Красный Яр Вавожского р-на Удмуртской АССР.. Приговорен: в 1930 г., обв.: на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.. Приговор: Мезрин С.Л. репрессирован... Показать все
Смерть
12.04.1970