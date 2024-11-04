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Мезрин Сергей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1912

Дата смерти

12.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: Мезрин Леонтий Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Мезрина) Альбина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Мезрина) Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Реабилитация осужденного
Неизвестно
Родился в 1912 г. Проживал: д. Красный Яр Вавожского р-на Удмуртской АССР.. Приговорен: в 1930 г., обв.: на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.. Приговор: Мезрин С.Л. репрессирован... Показать все
Смерть
12.04.1970

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