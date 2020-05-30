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Полонская Дора Викторовна

Место рождения

село Васильевка Покровского района Чкаловской области

Дата рождения

06.03.1929

Дата смерти

30.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1929

Отец: Полонский Виктор Филиппович

Мать: Мирошниченко Варвара Ивановна

село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
27.01.1960

Сын: Терновский Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Терновский Георгий Иванович

город Орск
Рождение ребёнка
17.05.1966

Дочь: Терновская Оксана Георгиевна

Отец ребёнка: Терновский Георгий Иванович

город Орск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терновский Георгий Иванович

Смерть
30.05.2020
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