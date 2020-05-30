Полонская Дора Викторовна
Место рождениясело Васильевка Покровского района Чкаловской области
Дата рождения06.03.1929
Дата смерти30.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1929
село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
27.01.1960
Сын: Терновский Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Терновский Георгий Иванович
город Орск
Рождение ребёнка
17.05.1966
Дочь: Терновская Оксана Георгиевна
Отец ребёнка: Терновский Георгий Иванович
город Орск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.2020